Romania-Bulgaria: eurodeputati della commissione Libe chiedono rapida adesione all'area Schengen (2)

- Sottolineando che l'area Schengen è un sistema unico e uno dei più grandi successi della Ue, i deputati della commissione per le libertà civili hanno detto che il rifiuto di ammettere la Bulgaria e la Romania come membri a pieno titolo ha portato conseguenze negative non solo per i due paesi, ma anche per l'intera Unione europea. "Mantenere o ripristinare il controllo di frontiera nella zona Schengen mina la fiducia dei cittadini nel processo di integrazione e le istituzioni europee", hanno sottolineato gli eurodeputati aggiungendo che questo ha un impatto economico negativo sul mercato interno dell'Ue e sulle esportazioni e le importazioni da e verso la Bulgaria e la Romania. "Oggi, la Commissione per le libertà civili ha ribadito che la Bulgaria e la Romania dovrebbero diventare membri a pieno titolo di Schengen e ha respinto le prospettive di eventuali adesioni parziali con le frontiere aeree e marine in primo luogo e poi, eventualmente, con confini terrestri", ha affermato il relatore bulgaro, Sergey Stanishev, dal gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D). (segue) (Rob)