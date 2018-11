Romania-Bulgaria: eurodeputati della commissione Libe chiedono rapida adesione all'area Schengen (3)

- "Questo approccio in due fasi - ha detto Stanishev - è un pericoloso precedente che non ha alcuna giustificazione legale solida e attira un certo numero di inconvenienti economici, sociali e politici". Questa relazione non legislativa dovrebbe essere sottoposto al voto della plenaria del Parlamento europeo a dicembre, essendo stato adottato nella commissione Libe con 36 voti a favore, quattro contro e un'astensione. Il Parlamento europeo ha approvato l'adesione di Bulgaria e Romania nel giugno 2011 e da allora ha ripetuto più volte la sua posizione. Attualmente, Sofia e Bucarest applicano parzialmente l'acquis di Schengen e ai confini dei due paesi vengono effettuati controlli. La decisione finale sull'adesione dei due paesi all'area Schengen deve essere presa all'unanimità dal Consiglio dell'Ue. (Rob)