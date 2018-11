Legge di Bilancio: Di Maio, anche in Italia lavoratori autonomi saranno rispettati

- Il vicepresidente del Consiglio, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche sociali, Luigi Di Maio, interviene sulla legge di Bilancio ed afferma su Facebook che "in tutti i paesi del mondo i lavoratori autonomi sono una categoria di professionisti rispettati, in Italia fino ad oggi non è mai stato così. Nel nostro paese i freelance sono da sempre visti come una categoria di serie B. Ora non più, tutti i lavoratori a partita Iva avranno una tassazione del 15 per cento per un lordo dichiarato di 65 mila euro all'anno. Uno Stato che valorizza anche chi ha deciso di investire su sé stesso". (Rin)