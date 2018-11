Telecomunicazioni: Serbia, Telekom Srbija acquista operatore via cavo Kopernikus

- La compagnia telefonica della Serbia Telekom Srbija ha effettuato l'acquisizione del totale delle azioni dell'operatore via cavo Kopernikus Technology. Lo riporta la stampa locale, precisando che Kopernikus è attualmente il secondo più grande operatore via cavo in Serbia con circa 300 mila clienti. Agli inizi di ottobre Telekom Srbija ha presentato un'offerta di 61 milioni di euro per Telekom Albania, omologo fornitore di servizi telefonici albanese. Secondo quanto detto dal ministro serbo delle Telecomunicazioni, Rasim Ljajic, l'offerta presentata non significa che il governo serbo ha rinunciato all'idea di vendere il proprio operatore telefonico nazionale. Ljajic ha spiegato che, al contrario, in questo modo "si alza il valore" della compagnia serba la cui proprietà è per il 58,11 per cento in mano allo Stato. "Se domani decidete di vendere Telekom (Srbija), il suo valore sarà molto più alto se ha delle attività in più Stati nella regione", ha detto Ljajic. (Seb)