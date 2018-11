Nato: Stoltenberg oggi in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, è in visita in Afghanistan, insieme al presidente del Comitato militare, Stuart Peach, e dal comandante supremo delle Forze alleate in Europa, Curtis Scaparrotti. Lo ha reso noto la Nato. Durante la visita, Stoltenberg incontrerà il presidente Ashraf Ghani, il primo ministro Abdullah Abdullah, nonché ministri, alti funzionari e rappresentanti della società civile. Il segretario generale incontrerà anche il comandante di Resolute Support, Austin Scott Miller, l'alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, Cornelius Zimmermann, e le truppe che contribuiscono alla missione Resolute Support guidata dall'Alleanza atlantica.(Beb)