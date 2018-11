Difesa: presidente Lukashenko, Bielorussia non ha bisogno di ospitare base militare russa su proprio territorio

- La Bielorussia può difendersi da sola, e non ha bisogno di ospitare sul proprio territorio una base militare russa. Lo ha affermato il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. “La questione di una base russa sul territorio della Bielorussia è discussa da tempo, e con grande frequenza. Noi siamo alleati della Russia, sia a livello politico che militare, e non ci sarebbero differenze se ci fosse o meno una loro base sul nostro territorio. Non abbiamo intenzione di ospitare una base militare russa non solo perché vogliamo dimostrare un paese sovrano e indipendente, ma anche perché non ne abbiamo bisogno, e vogliamo difenderci da soli, in accordo con i piani di difesa di Mosca”, ha spiegato Lukashenko. Le truppe bielorusse, nelle parole del presidente “sono in grado di opporsi in maniera efficace a qualsiasi aggressione e conflitto sul territorio nazionale, qualora necessario”.(Res)