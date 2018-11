Slovenia-Croazia: ministro Difesa di Zagabria prossima settimana in visita a Lubiana

- Il ministro della Difesa croato Damir Krsticevic si recherà in visita ufficiale in Slovenia lunedì 12 novembre per un colloquio con l'omologo Karl Erjavec. Secondo quanto rende noto il ministero della Difesa di Lubiana, la visita è finalizzata alla revisione e al rafforzamento della cooperazione bilaterale. (Lus)