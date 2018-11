Bangladesh: aumenta la sorveglianza su Internet in vista delle elezioni politiche

- Il governo bengalese della Lega Awami, partito del premier Sheikh Hasina, sta intensificando il monitoraggio e la sorveglianza su Internet, e in particolare sui social media, a meno di due mesi dalle prossime elezioni politiche, con la giustificazione ufficiale di far fronte all’ “aumento del crimine informatico” nel paese. La Polizia bengalese e la sua principale divisione la Polizia metropolitana di Dacca, incaricata di far rispettare la legge e l’ordine nella capitale, stanno aumentando gli uomini e le dotazioni delle unità specializzate nel contrasto al crimine sul web, un attivismo che ha suscitato preoccupazioni in merito alla tenuta della libertà di espressione e della privacy prima del voto. Nel frattempo, la forza d’elite della polizia – il Battaglione di azione rapida (Rab) – è stato incaricato di monitorare i social media almeno sino alle elezioni, e forse anche all’indomani del voto. L’elezione si preannuncia difficile per il premier uscente, in un clima di scontento e proteste che si protrae nel paese ormai da alcuni mesi. (segue) (Inn)