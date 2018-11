Bangladesh: aumenta la sorveglianza su Internet in vista delle elezioni politiche (2)

- Nelle scorse settimane i principali partiti del paese si sono scontrati su questioni quali le condanne per l’attentato di Dacca de l21 agosto 2004 e più di recente sulle condanne all’ex premier Khaleda Zia, presidente del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp). Il Bnp, principale partito di opposizione del Bangladesh, è allo sbando dopo l’arresto del suo leader, Khaleda Zia, avvenuto lo scorso febbraio. La formazione politica ha assistito però la scorsa estate a giornate di manifestazioni di protesta che potrebbero segnare un insperato cambio di fortuna in vista delle prossime elezioni politiche, in programma nel mese di dicembre. Le proteste, innescate da un incidente mortale causato dallo sregolato sistema dei trasporti pubblici su ruota, si sono presto tramutate nella più vasta manifestazione anti-governativa del paese da anni a questa parte, un segnale di crescente malcontento per la sterzata autoritaria del primo ministro Sheikh Hasina. Il Bnp ha negato di essere coinvolto nell’organizzazione delle proteste, ma pare deciso ad approfittare del clima politico che le ha innescate. “Le proteste sono state spontanee e non politiche. Gli studenti ci hanno mostrato che lo Stato necessita di essere riparato”, ha commentato il segretario generale del partito di opposizione, Mirza Fakhrul Islam Alamgir. (segue) (Inn)