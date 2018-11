Bangladesh: aumenta la sorveglianza su Internet in vista delle elezioni politiche (3)

- Il governo appare preoccupato dal possibile ripetersi delle proteste prima delle prossime elezioni. Le ultime seguono le polemiche per l’abolizione di un sistema di quote per gli impieghi governativi. La Lega popolare bengalese di Sheikh Hasina è al potere dal 2009, ed ha riottenuto la fiducia nel 2014, con un voto boicottato dal principale partito di opposizione, Da allora il governo ha progressivamente ristretto i margini del dissenso, ed ha incarcerato il leader dell’opposizione. La Lega vincerà quasi certamente anche le elezioni del prossimo dicembre, che pochi analisti ritengono credibili. La diffusione delle proteste pare l’unica minaccia eventuale alla popolarità del partito di governo, e potrebbe anche fare da collante per le forze di opposizione. (segue) (Inn)