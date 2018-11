Bangladesh: aumenta la sorveglianza su Internet in vista delle elezioni politiche (5)

- Nel corso delle proteste, inoltre, un totale di otto giornalisti sono stati picchiati dagli attivisti del partito al governo del Bangladesh, mentre stavano coprendo le proteste studentesche sulla sicurezza stradale a Dacca. Decine di migliaia di studenti sono scesi in piazza per manifestare dopo un incidente in cui un autobus che viaggiava ad alta velocità ha investito due studenti, Diya Khanam Mim e Abdul Karim Rajib, uccidendoli. Ci sono stati scontri e la polizia è intervenuta con i gas lacrimogeni; inoltre le connessioni internet 3G e 4G erano state bloccate per 24 ore. Diverse persone sono rimaste ferite, tra le quali almeno cinque fotoreporter, ai quali sono state sottratte le fotocamere: i manifestanti lanciano accuse contro attivisti del fronte studentesco (Bcl) della Lega popolare bengalese, il partito della premier, Sheikh Hasina. (segue) (Inn)