Bangladesh: aumenta la sorveglianza su Internet in vista delle elezioni politiche (6)

- I cinque giornalisti sono stati identificati come Rahat Karim e Enamul Hasan, freelance; A.M. Ahad dell’agenzia statunitense “Associated Press” e Rimon di “Zuma Press”, agenzia fotografica Usa, Palash del quotidiano nazionale “Bonik Barta” e Zawad del “Janakantha”, altra testata bengalese. La stampa internazionale parla di almeno una cinquantina di feriti e oltre 300 autobus incendiati. La polizia ha smentito di aver utilizzato proiettili di gomma, anche se tra i feriti ricoverati in ospedale sono state riscontrate lesioni che, secondo il personale ospedaliero, sono compatibili con quel tipo di munizione. Durante gli scontri, è stata attaccata anche un’auto che trasportava l’ambasciatore degli Stati Uniti, Marcia Bernicat, che non ha riportato conseguenze. (segue) (Inn)