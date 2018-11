Bangladesh: aumenta la sorveglianza su Internet in vista delle elezioni politiche (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giovani manifestanti chiedevano giustizia e regole più severe nel codice della strada: secondo dati della Banca mondiale ogni anno nel paese oltre quattromila persone muoiono in incidenti stradali; la mortalità rispetto alla popolazione è tra le più alte al mondo. Come forma di protesta i dimostranti hanno fermato gli automobilisti nella capitale e in altre parti del paese per verificare le patenti e i libretti di circolazione, con conseguenti ingorghi del traffico. La premier ha annunciato l’avvio di un’operazione di polizia della durata di una settimana per riportare disciplina sulle strade. Hasina ha chiesto a genitori e tutori di tenere a casa i loro figli: “Qualunque cosa abbiano fatto, può bastare”, ha dichiarato. (segue) (Inn)