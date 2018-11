Romania: comitato partito Psd espelle segretario generale e vicepresidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato esecutivo del Partito socialdemocratico (Psd), partner di maggioranza nella coalizione governativa, ha deciso di espellere dallo schieramento il segretario generale Marian Neacșu e il vicepresidente Adrian Tutuianu. I due hanno annunciato che faranno ricorso contro la decisione, sottolineando che l'azione "svela il modo in cui viene risolto il reato di opinione" all'interno della formazione politica. Lo riferisce l'agenzia d'informazione "Agerpres". Il leader socialdemocratico Liviu Dragnea ha annunciato che la decisione di esclusione "non è stata presa come conseguenza della lettera che contestava la direzione del Partito, ma come effetto di ulteriori azioni, come le discussioni con l'opposizione a favore di una sfiducia contro il governo". (segue) (Rob)