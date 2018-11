Romania: comitato partito Psd espelle segretario generale e vicepresidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutuianu e Neacsu hanno smentito le accuse. Secodo lo statuto del Prtito socialdemocratico, l'esclusione viene proposta dal Comitato esecutivo nazionale, ma la convalida spetta al Congresso nazionale del partito. Nel corso della stessa riunione, ieri sera, sono state discusse anche le proposte per la direzione dell'Autorità di sorveglianza finanziaria e del Consiglio nazionale dell'audiovisivo, che saranno esaminate e votate dalla plenaria del parlamento. Il Psd ha deciso di sostenere per un nuovo mandato il presidente in carica dell'Autorità di sorveglianza finanziaria, Leonard Badea. (Rob)