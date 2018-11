Anticorruzione: Salvini su stop prescrizione, si farà ma no a processi infiniti

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo sull'emittente radiofonica Rtl 102.5, ha commentato la vicenda dell'emendamento al disegno di legge Anticorruzione, all'esame delle competenti commissioni della Camera. La proposta di modifica, presentata dal Movimento cinque stelle, sospende la prescrizione in un processo dopo il primo grado di giudizio. Secondo il leader del Carroccio, "quando si tocca la giustizia, bisogna essere sempre molto attenti. La Lega è nata per combattere corrotti e corruttori. La riforma della prescrizione c'è nel contratto di governo e si farà, ma vorrei evitare processi infiniti. Vogliamo tempi certi per chi entra nei tribunali". (Rin)