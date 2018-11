Anticorruzione: Zanettin (FI), proposta M5s su prescrizione confligge con Costituzione

- Il deputato di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, componente della commissione Giustizia commenta in una nota l'emendamento sulla prescrizione del Movimento cinque stelle. "La proposta grillina sulla prescrizione configge in modo eclatante con il disposto dell'articolo 111 della Costituzione, che, con riferimento al processo penale, testualmente recita 'La legge ne assicura la ragionevole durata'. La Costituzione - spiega - stabilisce quindi che soltanto la 'legge' può fissare il termine massimo entro cui la celebrazione del processo appare ragionevole. E' quella che, tecnicamente, si qualifica come 'riserva di legge'. Al contrario - prosegue Zanettin - la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, rimette il termine ultimo per la celebrazione del processo alla decisione del Giudice, che nell'ambito dei suoi poteri organizzativi, sarà unico ed insindacabile arbitro. Stupisce che il Movimento cinque stelle, che tanto si è battuto nella scorsa legislatura per difendere 'la più bella Costituzione del mondo', con riferimento alla prescrizione, dimostri di ignorarne i fondamentali principi", conclude il deputato azzurro. (Com)