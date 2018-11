Ponte Milvio: Salvati-Daganutti, segretario sezione Lega aggredito da 3 stranieri

- "La sezione di Ponte Milvio, gli iscritti, i militanti e i residenti sostenitori esprimono solidarietà e ringraziamento al segretario Riccardo Corsetto, vilmente aggredito nella mattinata di ieri (5 novembre) da tre uomini dell'Europa dell'Est". E' quanto si legge in una nota di Simone Salvati e Lelio Antonio Deganutti, portavoce della sezione Lega con Salvini di Ponte Milvio."Solo la presenza provvidenziale e fortuita degli agenti della polizia di Stato, del commissariato di Ponte Milvio, (come si vede in un video diffuso sulla pagina Lega Ponte Milvio) - proseguono - ha evitato conseguenze e il linciaggio del nostro segretario intervenuto personalmente per fermare i tre uomini, evidentemente ubriachi che stavano orinando sul marciapiede di Ponte Milvio, vicino alle vetrine dei negozi, come nulla fosse. Sul posto sono intervenute due volanti della Polizia e tre uomini sono stati identificati". (Com)