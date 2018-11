Ciampino: Acea Ato 2, giovedì 8 novembre sospensione idrica per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, destinati a migliorare la qualità del servizio nel comune di Ciampino, si rende necessario sospendere l’erogazione dell’acqua dalle ore 17 di giovedì 8 novembre 2018 alle ore 5 di venerdì 9 novembre 2018, salvo imprevisti". Lo comunica Acea Ato 2 in una nota."Di conseguenza - si legge - si verificheranno mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti vie del Comune di Ciampino: Via di Colle Oliva, Via Marcandreola, Via Torre dell’Acqua Sotterra, Via Romana Vecchia, Via dell’Acqua Acetosa, Vicolo della Patatona, Via San Paolo della Croce, Via Aosta, Via Milano, Via Bologna, Via Venezia, Via Doganale, Via A. Rosmini, Via Grottaferrata, Via Nemi, Via Frascati, Via Sardegna, Via Pianosa, Via di Valle Copella, Via Morosina, Via Lampedusa, Via Vulcano, Via Caprera, Via Panarea, Via Ischia, Via Ponza, Via Montecristo, Via Cagliari, Via Martiri di Marzabotto, Via Francesco Vella, Via Cangitano, Via A. Olearo. Potranno essere interessate dalla sospensione anche vie limitrofe alle citate. Dalle ore 17 di giovedì 8 novembre alle ore 1 di venerdì 9 novembre, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti zone: Via Romana Vecchia angolo Via Acqua Acetosa; Via Marcandreola, civ.16 (edicola); Via dell’Acqua Sotterra; Via Venezia angolo Via Mura dei Francesi. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it". (Com)