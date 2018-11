Pakistan: Gentiloni (Pd), governo faccia tutti passi necessari per accogliere Asia Bibi

- In merito all'appello del marito di Asia Bibi, la donna cristiana del Pakistan condannata otto anni fa all'impiccagione per blasfemia e di recente assolta dalla Corte suprema, ma che non può lasciare il paese a causa delle proteste dei fondamentalisti islamici, l'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni scrive su Twitter: "Il governo faccia subito tutti i passi necessari per accogliere in Italia Asia Bibi". (Rin)