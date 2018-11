Filippine: l’inflazione resta elevata nonostante gli interventi del governo Duterte (7)

- Il bilancio, ha spiegato Diokno, passa da un sistema contabile basato sulle obbligazioni pluriennali a uno basato sulla contabilità annuale. Sotto il nuovo sistema, “le agenzia non sottoporranno più al Dbm proposte che non siano pronte all’attuazione”. Diokno ha dichiarato questo mese che “la spesa pubblica rimarrà un motore di crescita per l’economia filippina, specie tramite gli investimenti in infrastrutture pubbliche e nello sviluppo del capitale umano. Siano ottimisti che riusciremo a sradicare il sottoutilizzo dei fondi nell’anno fiscale 2019, con la transizione a un modello di contabilità basato sui flussi di liquidità annui”. Il ministro ha aggiunto che il bilancio per il prossimo anno fiscale ammonterà al 19,4 per cento del prodotto interno lordo nazionale. (Fim)