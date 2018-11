Imprese: il Vision Fund di Softbank investe nell’operatore della app cinese TikTok

- Vision Fund, il fondo di investimento da 100 miliardi di dollari gestito dal colosso della telefonia mobile giapponese SoftBank Group, ha investito in Bytedance, operatore della app di condivisione dei contenuti video TikTok. L’app ha fatto il suo ingresso sul mercato giapponese nel 2017, ed ha riscosso successo tra l’utenza più giovane. La piattaforma consente di pubblicare brevi clip video, e ad oggi conterebbe circa 500 milioni di utenti in tutto il mondo. SoftBank ha confermato l’investimento nella startup cinese, ma non ha fornito ulteriori dettagli in merito alla tempistica dell’investimento. Stando a “Bloomberg”, Bytedance ha ottenuto in tutto 3 miliardi di dollari da SoftBank e altri investitori; ad oggi il valore di mercato della startup è stimato in 75 miliardi di dollari, una quotazione elevatissima persino tra i cosiddetti “unicorni”, ovvero le startup non quotate dal valore superiore a un miliardo di dollari. (segue) (Git)