Imprese: il Vision Fund di Softbank investe nell’operatore della app cinese TikTok (2)

- SoftBank Group non intende rivedere i propri progetti d’investimento con l’Arabia Saudita alla luce dello scandalo destato a livello internazionale dall’assassinio del giornalista Jamal Khashoggi. Pochi giorni fa SoftBank ha annunciato un nuovo investimento del suo fondo per le startup innovative Vision Fund, co-finanziato da Riad. Il fondo ha investito 1,1 miliardi di dollari in View, un produttore californiano di finestre “intelligenti” in grado di autoregolarsi per ridurre il calore e i riflessi della luce solare. Il Vision Fund, un fondo da 100 miliardi di dollari lanciato due anni fa, era all’atto della sua fondazione il più grande veicolo d’investimenti al mondo nel settore della tecnologia, e da allora ha riversato miliardi nelle startup più promettenti di tutto il mondo; ad oggi controlla quote di aziende come Uber Technologies, Didi Chuxing e WeWork. (segue) (Git)