Corea del Nord-Cuba: secondo incontro tra Kim e Diaz-Canel a Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, e il presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, hanno tenuto ieri la seconda sessione di colloqui in due giorni, in occasione della visita ufficiale a Pyongyang del presidente cubano. I media di stato nordcoreani riferiscono che l’incontro di oggi ha consentito ai due leader di discutere la situazione riguardante la Penisola coreana e varie altre questioni internazionali. Kim e Diaz-Canel “hanno discusso approfonditamente le modalità per intensificare la cooperazione e gli scambi in diversi campi”, scrive l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency”. Kim avrebbe spiegato al suo omologo che Pyongyang sta tentando di portare avanti i colloqui sulla denuclearizzazione con gli Stati Uniti, nonostante la scarsa propensione alla reciprocità imputata da Pyongyang a Washington. Al termine dei colloqui, i due leader hanno cenato assieme ed hanno assistito a esibizioni ginniche e artistiche. (segue) (Git)