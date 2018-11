Corea del Nord-Cuba: secondo incontro tra Kim e Diaz-Canel a Pyongyang (3)

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha confermato ieri di avere in programma questa settimana un incontro con il suo principale interlocutore nordcoreano, il vicepresidente del Partito del lavoro nordcoreano Kim Yong-chol. “Incontrerò questa settimana la mia controparte, Kim Yong-chol, a New York”, ha detto Pompeo nel corso di una intervista a Fox News. Pompeo ha descritto l’incontro come una “buona opportunità per proseguire il dialogo sulla denuclearizzazione”. Venerdì scorso Pyongyang ha avvertito che potrebbe valutare il ripristino della sua politica di doppio sviluppo economico e nucleare, se gli Usa non risponderanno in maniera favorevole e concreta ai passi sinora intrapresi dal Nord per la denuclearizzazione. (segue) (Git)