Brasile: salta visita ministro Esteri in Egitto dopo annuncio Bolsonaro su spostamento ambasciata a Gerusalemme

- Il governo egiziano ha cancellato una visita al Cairo che il ministro degli Esteri del Brasile, Aloysio Nunes, avrebbe dovuto iniziare domani, mercoledì. Lo riportano i media brasiliani ricollegando il cambio di programma all'annuncio del presidente eletto, Jair Bolsonaro, di voler trasferire l'ambasciata in Israele dalla sede attuale di Tel Aviv a Gerusalemme. Il governo brasiliano è stato informato che la visita - che si sarebbe dovuta protrarre fino all'11 - è stata rimandata per motivi di agenda delle autorità egiziane, scrive il quotidiano "Folha de S. Paulo" segnalando che la cancellazione di un viaggio all'ultima ora è prassi tutt'altro che comune. Una "ritorsione" alle parole di Bolsonaro, spiegano diplomatici brasiliani interpellati dalla testata, riportando anche una lettera che la Lega dei Paesi Arabi ha inviato all'ambasciata brasiliana al Cairo per condannare le dichiarazioni del presidente eletto. (segue) (Brb)