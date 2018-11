Brasile: salta visita ministro Esteri in Egitto dopo annuncio Bolsonaro su spostamento ambasciata a Gerusalemme (2)

- Le dichiarazioni di Bolsonaro sul trasferimento dell'ambasciata non sono piaciute neanche "in casa", scrive il quotidiano. Il parere dello staff dell'attuale presidenza è che la mossa mette a rischio un asset dell'economia brasiliana e finisce per coinvolgere il paese in una disputa regionale. Inoltre, riferisce ancora "Folha", in vista della missione di Nunes, una delegazione di imprenditori brasiliani si era già recata sul posto: i paesi arabi rappresentano nel loro insieme il secondo maggior acquirente di proteine animali prodotte in Brasile. Nel 2017, le esportazioni sono arrivate a quota 13,5 miliardi di dollari, con una bilancia commerciale favorevole al Brasile di 7,17 miliardi di dollari. (segue) (Brb)