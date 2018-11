Brasile: salta visita ministro Esteri in Egitto dopo annuncio Bolsonaro su spostamento ambasciata a Gerusalemme (3)

- L'intenzione di voler seguire gli Stati Uniti nel trasferire la propria ambasciata dall’attuale sede di Tel Aviv a Gerusalemme era stata confermata a inizio mese dal presidente eletto Bolsonaro in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. "Intendiamo trasferire l'ambasciata brasiliana da Tel Aviv a Gerusalemme. Israele è uno stato sovrano e dovremo rispettarlo debitamente", ha sottolineato Bolsonaro. Il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, aveva poco dopo chiesto all futuro capo dello stato di riconsiderare la decisione. “Le osservazioni del presidente brasiliano Bolsonaro sulla possibilità di trasferire l'ambasciata del suo paese in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme sono fonte di grande preoccupazione per gli arabi, data la buona reputazione del Brasile in termini di rispetto del diritto internazionale e dei legami di antica data con i paesi della regione”, ha dichiarato Aboul Gheit, citato dai media egiziani. "Un tale passo sarebbe una grave, palese e deplorevole violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza che considerano Gerusalemme una città sotto occupazione", ha sottolineato il segretario generale della Lega araba. Aboul Gheit ha invitato il presidente brasiliano ad evitare questa misura, sottolineando l’importanza di Gerusalemme per il mondo arabo e le ripercussioni sui rapporti futuri con i paesi della regione. (segue) (Brb)