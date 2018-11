Brasile: salta visita ministro Esteri in Egitto dopo annuncio Bolsonaro su spostamento ambasciata a Gerusalemme (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si è congratulato con il presidente eletto brasiliano, Jair Bolsonaro, per la “sua intenzione di spostare l’ambasciata del Brasile a Gerusalemme”. L’intenzione di trasferire l’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme è un “passo storico, corretto ed emozionante”, ha scritto Netanyahu sul suo profilo Twitter. Lo scorso 14 maggio, gli Stati Uniti sono stati il primo paese a trasferire la loro rappresentanza diplomatica da Tel Aviv a Gerusalemme. La decisione di Trump ha scatenato reazioni da parte della comunità internazionale e dei paesi arabi, preoccupati dell’impatto sul processo di pace in Medio Oriente. Il passo di Brasilia era stato già anticipato da Bolsonaro nel corso della campagna elettorale e confermato da ultimo in un'interista concessa al quotidiano "Israel Hayom". (segue) (Brb)