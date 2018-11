Brasile: salta visita ministro Esteri in Egitto dopo annuncio Bolsonaro su spostamento ambasciata a Gerusalemme (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro ha sottolineato che "Israele è uno Stato sovrano. Se voi decidete sulla vostra capitale, noi agiamo di conseguenza". Il presidente eletto ha ricordato che quando in "campagna elettorale mi hanno chiesto se avessi spostato l'ambasciata, risposi di sì, dal momento che siete voi a decidere sulla capitale di Israele e non gli altri". Al tempo stesso Bolsonaro ha avvertito della possibilità che la rappresentanza palestinese a Brasilia possa essere spostata dalla sua sede attuale, "perché è stata costruita troppo vicina al palazzo presidenziale. Nessuna ambasciata può essere così vicina al palazzo presidenziale e per questo vogliamo spostarla. Inoltre, per avere diritto ad avere una ambasciata deve prima essere uno Stato", ha aggiunto. Il presidente eletto del Brasile ha anche promesso a Gerusalemme l'impegno a sostenere le sue cause presso le Nazioni Unite e altre istanze internazionali. "Potete contare sul nostro voto alle Nazioni Unite. So che spesso si tratta di voti simbolici, ma aiutano a definire la posizione che un paese intende adottare. Potete avere la certezza di contare sul nostro voto all'Onu su quasi tutti i temi che hanno a che vedere con Israele", ha sottolineato Bolsonaro. (segue) (Brb)