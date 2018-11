Brasile: salta visita ministro Esteri in Egitto dopo annuncio Bolsonaro su spostamento ambasciata a Gerusalemme (6)

- L'intervista conferma che tra i due paesi si può aprire una stagione positiva di rapporti bilaterali. Nei giorni scorsi veniva anticipato che il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu sarà con ogni probabilità alla cerimonia di insediamento di Jair Bolsonaro come nuovo presidente del Brasile, il primo gennaio 2019. La sua presenza, "è altamente probabile", ha detto una fonte governativa al quotidiano israeliano "Haaretz". Martedì era stato il quotidiano brasiliano "Folha de S. Paulo" a scrivere che Netanyahu aveva anticipato al presidente eletto la decisione di recarsi a Brasilia. Il viaggio di Netanyahu sarebbe il primo in assoluto di un primo ministro israeliano in Brasile. "Bibi" era stato nel 2017 in America latina ma non aveva toccato il paese amazzonico perché, secondo quanto riportavano fonti governative, preferiva attendere comunque il risultato delle elezioni presidenziali. (segue) (Brb)