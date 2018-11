Brasile: salta visita ministro Esteri in Egitto dopo annuncio Bolsonaro su spostamento ambasciata a Gerusalemme (7)

- Il presidente eletto ha più volte speso parole di ammirazione per Israele, paese portato ad esempio per il peso guadagnato sulla scena internazionale, nonostante le risorse a disposizione. Un esempio rovesciato sul Brasile, nazione che "ha tutto" tranne che un ruolo adeguato. Conosciuti i risultati del voto, Netanyahu si è complimentato con Bolsonaro, sicuro di poter "sviluppare una grande amicizia", e invitandolo in Israele. Secondo fonti stampa brasiliane, il presidente eletto ha inserito proprio il paese mediorientale nel lotto delle prime visite internazionali, assieme a Cile e Stati Uniti. Il "Brasile si tingerà di blu e bianco" diceva un'altra qualificata fonte diplomatica rimandando ai colori della bandiera israeliana. (Brb)