Tunisia: premier Chahed annuncia rimpasto di governo, dure critiche dalla presidenza

- Il premier tunisino Youssef Chahed ha annunciato ieri sera, prima di partire per una visita ufficiale in Mauritania, l'atteso rimpasto di governo invocato da buona parte delle forze politiche nazionali, ricevendo tuttavia dure critiche dal presidente Beji Caid Essebsi, irritato per "l'assenza di consultazioni" prima delle nomine. Sono 10 i nuovi nomi approdati alla squadra di governo. Tra questi figurano Karim Jamoussi come ministro della Giustizia, Sayida Ounissi ministro del Lavoro e della Formazione professionale, Abderraouf Chérif ministro della Salute, Mokhtar Hammami ministro degli Affari locali e dell'Ambiente, Sonia Bencheikh ministro della Gioventù e dello Sport, Hichem Ben Ahmed ministro dell'Ambiente, Hédi Mekni ministro del Demanio, Noureddine Selmi ministro dell'Edilizia e del Territorio, René Trabelsi ministro del Turismo, Mohamed Fadhel Mahfoudh ministro per le relazioni con le Istanze costituzionali, la Società civile e le Organizzazioni per i diritti umani, Chokri Belhassen come responsabile dell'Economia sociale e solidale, Kamel Morjane ministro della Funzione pubblica, Radhouane Ayara come responsabile dell'Immigrazione e dei tunisini all'estero. Nominati inoltre i nuovi segretari di Stato all'Industria Habib Dabbebi, ai Trasporti Adel Jarboui, alla Gioventù e Sport Ahmed Gaaloul, agli Affari locali Besma Jebali, al Commercio locale Samir Bachouel. (segue) (Tut)