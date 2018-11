Romania: missione Fmi da oggi a Bucarest per valutazione annuale dell'evoluzione economica

- Una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi), presieduta dal capo della missione dell'organizzazione finanziaria internazionale per la Romania Jaewoo Lee, arriva oggi a Bucarest dove si rimarrà tutta la settimana. Stando al rappresentante residente dell'Fmi in Romania e Bulgaria, Alejandro Hajdenberg, gli esperti del Fondo analizzeranno i recenti sviluppi economici e finanziari nel paese, aggiorneranno le prospettive macroeconomiche e discuteranno del bilancio per il 2019. Attualmente, la Romania non ha in vigore alcun accordo di finanziamento con l'Fmi però l'istituzione finanziaria valuta annualmente l'evoluzione dell'economia romena. (segue) (Rob)