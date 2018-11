Romania: missione Fmi da oggi a Bucarest per valutazione annuale dell'evoluzione economica (2)

- Hajdenberg ha annunciato nei giorni scorsi che le previsioni per l'anno corrente indicano una crescita economica del 4 per cento, inferiore a quella del 2017. Hajdenberg ha precisato che il Fondo anticipa per la Romania una riduzione dell'inflazione fino al 3,5 per cento per la fine dell'anno e un deficit di bilancio pari a 3,6 per cento del Pil. Ad inizio del mese, il Fondo ha rivisto al ribasso le sue stime sulla crescita dell'economia romena, sia per quest'anno che per il prossimo, a causa del calo degli incentivi che hanno portato alla solida espansione registrata nel 2017. E' quanto emerso dall'ultimo rapporto "World Economic Outlook", pubblicato dall'istituto finanziario internazionale con sede a Washington. (segue) (Rob)