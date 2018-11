Romania: missione Fmi da oggi a Bucarest per valutazione annuale dell'evoluzione economica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In confronto, nel 2017 la Romania ha registrato un'inflazione media annua dell'1,3 per cento. D'altra parte, l'Fmi ha rivisto leggermente al ribasso le stime sul disavanzo delle partite correnti registrato dalla Romania, al 3,5 per cento del Pil nel 2018 (dal 3,7 per cento del Pil stimato nel mese di aprile). Per il prossimo anno, l'istituzione internazionale si aspetta che disavanzo delle partite correnti della Romania scenderà al 3,4 per cento del Pil (rispetto al 3,7 per cento del Pil come previsto in precedenza). In Romania, Commissione nazionale per le previsioni economiche conta su una crescita del Pil del 6,1 per cento nel 2018, seguito da un aumento del 5,7 per cento nel 2019 e il 2020 e del 5 per cento nel 2021. Nelle previsioni economiche di primavera pubblicate ai primi di maggio, la Commissione europea ha mantenuto le stime di crescita economica della Romania nel 2018 al 4,5 per cento, e per il 2019 si aspetta un progresso del 3,9 per cento. (Rob)