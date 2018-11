Giappone-Turchia: ministro Esteri turco Cavusoglu conclude visita a Tokyo

- Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, conclude oggi la visita ufficiale in Giappone, iniziata il 4 novembre, su invito dell’omologo giapponese Taro Kono. I due ministri hanno tenuto una conferenza stampa congiunta ieri a Tokyo. Cavusoglu ha dichiarato che la Turchia è impegnata fortemente a rafforzare le relazioni con il Giappone “in tutti i settori”. Tra i temi in agenda l’Accordo di partenariato economico Giappone-Turchia (Epa), una serie di progetti congiunti da realizzare in Turchia e l’istituzione di un’università turco-nipponica della scienza e della tecnologia. La volontà comune di approfondire i rapporti bilaterali trova un’occasione nell’Anno della cultura turca in Giappone, che sarà celebrato nel 2019. “Abbiamo già iniziato a lavorare per gli eventi che si terranno in tale ambito”, ha riferito Cavusoglu. (segue) (Tua)