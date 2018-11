Giappone-Turchia: ministro Esteri turco Cavusoglu conclude visita a Tokyo (2)

- “La Turchia è anche lieta che il Giappone abbia iniziato a rivestire un ruolo attivo per la soluzione di dispute a livello globale e, in particolare, in Medio Oriente, occupandosi soprattutto dell’aspetto umanitario dei problemi”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Ankara. Secondo il ministro turco, “il Giappone è sempre stato obiettivo, equilibrato e giusto” e questo è “esattamente quello che vogliamo”. Kono, da parte sua, ha definito la Turchia un “partner strategico”. “Crediamo sia nostro dovere rafforzare ulteriormente le già buone relazioni tra i due paesi, in particolare in campo politico, economico, culturale e nella gestione dei disastri naturali”, ha aggiunto il ministro giapponese. Kono ha anche elogiato il ruolo di Ankara per gli sforzi condotti per la liberazione di Jumpei Yasuda, giornalista giapponese catturato dai jihadisti di al Qaeda in Siria nel 2015 e tornato in patria il mese scorso grazie anche all’intervento dell’intelligence turca. “La Turchia ha un ruolo molto importante in Medio Oriente è per questo è un partner strategico per il Giappone”, ha concluso Kono. (Tua)