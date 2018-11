Venezuela: ministro Difesa, rinforzata frontiera con Colombia dopo attacco di paramilitari a Forza nazionale bolivariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, ha annunciato un rinforzo della frontiera dello stato di Amazonas, al confine della Colombia, all'indomani di una attentato costato la vita ad almeno tre militari. Un attacco che per le autorità di Caracas è stato sferrato da "gruppi paramilitari colombiani" in rappresaglia a operazioni di polizia condotte ai loro danni. "Si è rafforzato lo stato di Amazonas con truppe" in modo "da intercettare i delinquenti paramlitari dovunque siano" ha detto Padrino citato dalla "Agencia venezolana de noticias". Il Venezuela denuncia una volta di più gli effetti della "guerra interna che si vive in Colombia" e il compito delle truppe alla frontiera è quello anche di prevenire "provocazioni". (segue) (Brb)