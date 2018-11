Venezuela: ministro Difesa, rinforzata frontiera con Colombia dopo attacco di paramilitari a Forza nazionale bolivariana (2)

- La strategia è quella di "provocarci, produrre 'un incidente' alla frontiera e dare il via a una scalata più violenta", ha proseguito Padrino Lopez rimandando ai casi dei cosddetti "falsi positivi", civili uccisi per mano di militari e presentati come elementi insurrezionali caduti nel combattimento. da parte sua, il ministero degli Esteri colombiano ha trasmesso solidarietà e condoglianze per la morte dei militari, periti per mano di "gruppi terroristici". L'esercito venezuelano aveva riferito dell'arresto di Luis Felipe Ortega Bernal, considerato leader locale dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln), la formazione armata irregolare più potente oggi in Colombia. La cattura ha scatenato la reazione dei paramilitari che hanno teso un'imboscata agli uomini della Guardia nazionale bolivariana (Gnb) che si era recata nella zona di frontiera per operazioni di pattugliamento, causando il bilancio sopra descritto. La contro risposta dell'esercito ha portato all'arresto di tre persone, tra cui una donna, e al sequestro di diverse armi, una granata e soldi. (segue) (Brb)