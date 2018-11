Venezuela: ministro Difesa, rinforzata frontiera con Colombia dopo attacco di paramilitari a Forza nazionale bolivariana (3)

- Il ministro ha riportato l'ordine del presidente Nicolas Maduro di "espellere qualsiasi gruppo armato che operi in territorio venezuelano e garantire la pace in tutti gli spazi della Repubblica". La presenza di attività paramilitari nella zona di confine è uno dei ricorrenti motivi di polemica tra Colombia e Venezuela, paesi i cui rapporti sono da tempo non amichevoli. Da parte colombiana si denunciano presunti aiuti che verrebbero forniti alle attività criminali di un gruppo che deve in parte il suo patrimonio ideologico e culturale al marxismo combattente dell'America latina. Caracas, da parte sua, lamenta gli effetti sul proprio territorio dei numerosi e violenti conflitti intestini colombiani. "Il Venezuela è vittima di 60 anni di guerra in Colombia, paese che non è riuscito a garantire la pace nel proprio territorio", ha scritto Padrino Lopez in un ultimo messaggio riguardante i fatti. (segue) (Brb)