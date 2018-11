Venezuela: ministro Difesa, rinforzata frontiera con Colombia dopo attacco di paramilitari a Forza nazionale bolivariana (4)

- La possibile attività di gruppi criminali alla frontiera col Venezuela è come detto tema di lunga data. Ad aprile il comandante delle Forze armate colombiane Alberto Mejia ha accusato l'Esercito di liberazione nazionale di "usare" cittadini venezuelani in fuga dalla crisi per compiere attentati sul territorio colombiano. Mejia sottolinea il fatto che in Colombia i cittadini venezuelani arrivano "in condizioni di altissima vulnerabilità" e che passata la frontiera sono accolti da cellule di reclutamento". Il comandante aveva anche accusato l'Eln di reclutare nelle proprie fila cittadini del vicino Venezuela, esponendoli al rischio di morire in combattimento. Informazioni dell'intelligence militare confermano che "l'Eln ha incorporato nelle proprie fila, in maniera illegale, cittadini venezuelani. E' una realtà che non possiamo nascondere e che si sta verificando", spiegava Mejia. (segue) (Brb)