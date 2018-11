Venezuela: ministro Difesa, rinforzata frontiera con Colombia dopo attacco di paramilitari a Forza nazionale bolivariana (6)

- Secondo l'organizzazione non governativa "Fondazione reti" il gruppo paramilitare Eln si starebbe da tempo incaricando di distribuire in Venezuela i sussidi alimentari (i cosiddetti “clap”) erogati dal governo. A conforto della tesi, sostiene il presidente dell'ong Javier Tarazona, su alcuni pacchi di alimenti, parte del programma governativo pensato per distribuire aiuti a milioni di venezuelani, compare un adesivo con l'effige dei paramilitari accompagnato da promesse di vicinanza al popolo. Di fatto, sostiene il presidente dell’ong, si sostituiscono alle autorità venezuelane, che nel resto del paese effettuano la distribuzione dei pacchi. (Brb)