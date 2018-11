Stati Uniti-Cipro: ministro Esteri Christodoulides in visita a Washington, previsto incontro con Pompeo

- Il ministro degli Esteri cipriota, Nikos Christodoulides, si reca oggi in visita negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche all’agenzia di stampa “Cyprus News Agency”, Christodoulides dovrebbe incontrare il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e altri rappresentanti governativi. La stampa di Nicosia rileva come sicuro l’incontro con il dimissionario ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Nikki Haley, e con l'assistente del segretario di Stato Usa, incaricato per gli Affari europei ed eurasiatici, Wess Mitchell. Con quest’ultimo era saltato un incontro a Nicosia, a causa delle difficoltà a includere Cipro nell'itinerario ufficiale dell'ultimo tour fatto da Pompeo e il suo entourage nella regione. Pertanto, l'opzione di organizzare la riunione a Washington è considerata preferibile. La stampa cipriota sottolinea che al centro dell’incontro tra Michell e Christodoulides sarebbero dovute essere le imminenti perforazioni di Exxon Mobil nella Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro e i rapporti con Ankara proprio in relazione alle attività di esplorazione del sottosuolo marino cipriota. (segue) (Res)