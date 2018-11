Stati Uniti-Cipro: ministro Esteri Christodoulides in visita a Washington, previsto incontro con Pompeo (3)

- In precedenza il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha annunciato che la Turchia proseguirà la sua campagna di esplorazione di idrocarburi nell’area di Cipro. Citato dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, il ministro ha sottolineato in merito ai negoziati con Cipro: “Non basta sedersi nuovamente al tavolo solo per iniziare i negoziati”. Secondo Cavusoglu, Ankara “non vuole confrontarsi con nessuno”, ma spingere “alla condivisione delle ricchezze” del sottosuolo. La Turchia appoggia le rivendicazioni dell'autoproclamata Repubblica turca di Cipro Nord sul tratto di mare e sui giacimenti di idrocarburi del sottosuolo marino. La Grecia sostiene invece il diritto di Cipro di sfruttare le risorse nella sua Zee, come un paese sovrano e sulla base di regolari concessioni. (Res)