Giappone-Corea del Sud: Tokyo ricorrerà all’Omc contro i sussidi pubblici alla cantieristica sudcoreana (9)

- Proprio all’inizio di questo mese, il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Kang Kyung-wha, aveva esortato Seul e Tokyo a lavorare per l’edificazione di relazioni bilaterali orientate al futuro, sulla base di un “modesto” riconoscimento della storia condivisa dai due paesi. Kang aveva espresso l’auspicio durante un seminario per il ventesimo anniversario della dichiarazione congiunta del 1998, quando l’allora presidente sudcoreano, Kim Dae-jung, e il premier giapponese Kiezo Obuchi impegnarono i due paesi a perseguire un nuovo partenariato che superasse la storica inimicizia tra i due paesi. “Affrontare la storia con un atteggiamento modesto e reggersi l’un l’altro le mani per la costruzione di un partenariato cooperativo orientato al futuro (…) Questo è lo spirito della dichiarazione congiunta e quel che oggi richiede la relazione tra Corea del Sud e Giappone”, aveva dichiarato il ministro degli Esteri Kang. Nel corso del suo intervento, il ministro, pur prendendo atto delle difficoltà che gravano sulle relazioni bilaterali, ha anche dichiarato che i canali di comunicazione e dialogo tra i due paesi sono solidi e che Seul e Tokyo stanno lavorando per migliorare le relazioni bilaterali. (segue) (Git)