Myanmar: Facebook ammette di non aver fatto abbastanza per arginare l’odio sulla sua piattaforma

- Facebook ha annunciato i risultati di un rapporto sui diritti umani relativo alla sua presenza nel Myanmar; il rapporto, commissionato dalla stessa azienda, afferma che Facebook non ha fatto abbastanza per impedire che il suo social network divenisse una piattaforma per la diffusione dell’odio etnico e confessionale in quel paese dell’Asia Meridionale. L’indagine è stata commissionata dalla società all’ente nonprofit Business for Social Responsibility (Bsr), con sede a San Francisco; il rapporto raccomanda a Facebook una applicazione più rigorosa delle politiche già adottate dal social network, e un confronto più stretto con le autorità birmane e i gruppi che rappresentano la società civile di quel paese. “Il rapporto conclude che prima di quest’anno, non stavamo facendo abbastanza per impedire che la piattaforma fosse utilizzata per fomentare divisioni e incitare alla violenza offline. Concordiamo che possiamo e dobbiamo fare di più”, ha commentato Alex Warofka, product policy manager di Facebook. (segue) (Inn)