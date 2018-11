Usa-Cina: Kissinger, Washington e Pechino chiariscano le loro linee rosse per evitare un conflitto

- Stati Uniti e Cina dovrebbero chiarire le reciproche linee rosse e le concessioni che i due paesi sono disponibili a formulare per evitare un conflitto. Lo ha dichiarato l’ex segretario di Stato Usa, Henry Kissinger, nel corso di una intervista concessa a “Bloomberg”, in occasione del Bloomberg New Economy Forum in corso a Singapore. L’ex capo della diplomazia Usa, oggi 95enne, ha avvertito che un ulteriore peggioramento dello stato di ostilità tra le due Potenze, e un eventuale conflitto a tutto tondo tra Washington e Pechino, comporterebbe il crollo dell’attuale ordine globale. E’ inevitabile, ha dichiarato Kissinger, che Usa e Cina “si pestino vicendevolmente i piedi”, data la rapida ascesa economica e strategica della Cina. “La sfida è riuscire a mantenere una relazione fondamentalmente cooperativa nonostante le differenze di approccio implicite”, ha aggiunto l’ex segretario. (segue) (Fim)