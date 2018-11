Usa-Cina: Kissinger, Washington e Pechino chiariscano le loro linee rosse per evitare un conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Kissinger, “è essenziale che Cina e Stati Uniti si parlino l’un l’altro dei loro obiettivi, dei risultati che pensano di dover conseguire, delle concessioni che non intendono fare e di quelle che invece sono disponibili a formulare”. L’ex segretario di Stato, che ha giocato un ruolo di primo piano nel riavvio del dialogo tra i due paesi nel 1971, ha affermato che Washington e Pechino sono in grado di gestire le relazioni bilaterali meglio di quanto abbiano fatto nei mesi scorsi. Gli Usa, ha detto Kissinger, devono comprendere che “non tutte le crisi sono causate da intenzioni ostili”, e che “esiste una differenza tra istruire delle persone e imparare a cooperare con loro”. Secondo l’ex segretario di Stato, Washington ha anche la tendenza a crescere che “per ogni problema esista una soluzione a breve termine”. Pechino, di contro, avrebbe la tendenza a credere che ammettere l’esistenza di un problema ne generi altri, anziché contribuire alla sua soluzione. In generale, ha concluso Kissinger, entrambi i paesi dovrebbero evitare di concentrare la loro attenzione sui dettagli prima di aver ben chiari i rispettivi indirizzi negoziali. (segue) (Fim)