Usa-Cina: Kissinger, Washington e Pechino chiariscano le loro linee rosse per evitare un conflitto (4)

- La prima edizione del China International Import Expo (Ciie), che ha aperto i battenti a Shanghai nella giornata di ieri, ha fornito al presidente cinese Xi Jinping l’occasione ideale per rinnovare l’immagine di apertura economica e multilateralismo del suo paese, in contrapposizione col “protezionismo” degli Stati Uniti contro cui si sono espressi, dallo stesso palcoscenico, anche i rappresentanti di alcune delle principali istituzioni economiche e finanziarie internazionali. Il vasto evento fieristico, organizzato in occasione del 40mo anniversario della riforma ed apertura economica inaugurata da Deng Xiaoping, riunisce circa 3.600 espositori da 170 paesi e regioni, inclusi 50 paesi della Nuova via della seta. Partecipano al Ciie anche capi di Stato e di governo e organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione mondiale del commercio, il Fondo monetario internazionale (Fmi), la Banca mondiale e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio. Il presidente cinese si è avvalso dell’evento per inviare un messaggio rassicurante in merito alla tenuta dell’economia cinese, che negli ultimi mesi ha esibito i primi segnali di affaticamento dovuti al conflitto commerciale con la Cina; per tornare a rivendicare il ruolo della Cina come garante del sistema del libero scambio globale; e per tendere una mano agli Stati Uniti, in vista dell’incontro in programma tra lo stesso Xi e il presidente Usa Donald Trump all’inizio del mese prossimo, in occasione del summit del G20 a Buenos Aires. (segue) (Fim)